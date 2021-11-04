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‘Geleceği Bugün Tasarlayalım’ temalı Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı gerçekleştirildi

Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyoruz” dedi.

Asayiş 04.11.2021, 15:42
‘Geleceği Bugün Tasarlayalım’ temalı Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı gerçekleştirildi

Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyoruz” dedi.

“Geleceği Bugün Tasarlayalım” temasıyla Aselsan tarafından düzenlenen Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya SSB Başkanı Demir’in yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan SSB Başkanı İsmail Demir, “SSB olarak ihtiyaç makamlarımızın hali hazırdaki ihtiyaçlarının yanı sıra, geleceğin muharebe ortamlarına hazır hale gelebilmesi için çalışmalarımıza uzun zamandır devam ediyoruz. Başkanlık olarak, ihtiyacın belirlenmesi sürecindeki desteklerimiz ve katkılarımız yanında, ihtiyacın Başkanlığımıza bildirilmesinden itibaren iç süreçlerimizin kısaltılması ve ürünün en kısa sürede ihtiyaç sahibi makam envanterine girmesi için tüm paydaşlarımızın desteğini arkamızda hissederek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yürüttüğümüz projelerde dikkat ettiğimiz hususlardan birisi de, bizzat harekât sahasında bulunmuş ve bulunan kullanıcıdan geri bildirim almak suretiyle sürekli gelişimin sağlanması ve ürünün mevcut teknoloji kısıtları çerçevesinde envanterden çıkana kadar ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanması konusunda gösterdiğimiz gayret ve hassasiyettir” dedi.

Savunma sanayiinde kamu-özel dengesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla dikkat çektiğini belirten Demir, “Bugün sektörümüzün geldiği nokta ise farklı bir sürecin başlamasını, daha doğrusu uzun zamandan beridir yapmaya çalıştığımız şeyin, tüm boyutlarıyla fiiliyata geçirilmesini gerektirmektedir. Vakıf şirketlerimiz ya da genel olarak kamu odaklı firmalarımız, stratejik ve orta-uzun vadeli işlere yönelmeli, özel sektörün ve KOBİ’lerimizin önünü açmalıdır. Tüm vakıf şirketlerimizin bu hususa önem verdiğini biliyoruz, ama bu konuya verdiğimiz önemi daha da güçlendirmek, göstermek ve derinleştirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

“Aynı minvalde, insan kaynağı ve bütçemizin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanan SSB Başkanı Demir, “Tecrübe, birikim ve yetenek alanlarına odaklanmak, ana odak noktalarını dağıtmamak etkin bir insan kaynağı ve bütçe yönetimi için olmazsa olmaz bir ilkemizdir. Geleceğin muharebe ortamında hangi yeteneklere ihtiyaç duyacağımız ve bu yetenekleri muharebe sahasında oyun değiştirici olacak hangi silah sistemleriyle elde edeceğimizi bugünden tasarlıyor, böylece ihtiyaçların ileri teknoloji, yüksek kalite ve zamanında karşılanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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