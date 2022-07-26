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Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek

Aydın’ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Asayiş 26.07.2022, 00:15
Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek

Aydın’ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Argavlı Mahallesi’nde çıkan orman yangını sonrası ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. İlk defa Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında görev yapan gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri, Söke yangınında da müdahaleye başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanlardaki alevlere su atmaya başlayan helikopterler, kara ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırıyor. Yangına gece boyunca beş adet gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterlerinin müdahale edeceği öğrenildi.

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