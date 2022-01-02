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Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu...Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kafeler Sokağı üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan olayda silahlar ateşlendi. Yaralananın olmadığı olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 02.01.2022, 02:56
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kafeler Sokağı üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan olayda silahlar ateşlendi. Yaralananın olmadığı olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan Kafeler Sokağında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Çıkan tartışma neticesinde silahlar ateşlendi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda 2 şüpheli bölgedeki bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürülürken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.