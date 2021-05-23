Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Adıyaman’da, 50 dönümlük arpa tarlasında meydana gelen yangın, gecenin karanlığını aydınlattı. Çıkan yangında arpa küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Petrol mahallesindeki Arif Güler’e ait arpa tarlasında yangın çıktı. Rüzgardan dolayı birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucunda meydana geldiği tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek traktörlerle de alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar traktörlerine taktıkları pulluklarla yangının olduğu tarlayı sürerek alevlerin önüne geçmek istedi. Gecenin karanlığını aydınlatan yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yangın çevredeki ekili arazilere de sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 50 dönümlük tarlada bulunan arpa küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.