Gecekonduların üzerine uçan tırın kaldırılması çalışmaları sırada halat koptu

Sarıyer’de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırma çalışmaları sırasında halat koptu. Çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Sarıyer’de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırı kaldırmak için çalışma başlatılmıştı. Tırın önce dorsesi kaldırılmıştı. Ardından şoför kabinine ulaşılmak için çalışmalara devam edildi. Gecekonduların üzerindeki demirlerin çıkarıldığı sırada vince bağlı halat koptu. Çalışmalara kısa bir aranın ardından devam edildi.

Tır sürücü olay yerine geldi

Hastanedeki tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Remzi Bingöl ise kafası sargılı şekilde olay yerine geldi. Kazanın meydana geldiği bölgeye bakan Bingöl arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı.