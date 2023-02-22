Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Yavuz Selim Mahallesi 409 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedavisi ambulansta yapıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmaları neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.