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Gece yarısı korkutan yangın: 500 dönüm anız alev alev yandı
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 500 DÖNÜM ANIZ İLE AĞAÇLIK ALAN ALEV ALEV YANDI.
Asayiş 12.09.2020, 23:11
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm anız ile ağaçlık alan alev alev yandı.
Akşam saatlerinde Çavuşköy Mahallesi kırsalındaki biçilmiş buğday ve ayçiçeği tarlaları ile dere çatağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı.
İtfaiye ve Çavuşköylü çiftçilerin çabası sonucu kontrol altına alınan yangında 500 dönüm anız ile dere çatağındaki ağaçlık alan küle döndü.
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