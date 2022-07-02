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Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi

Şanlıurfa’da mağaralar bölgesinde oyun oynarken eline duvardaki demir şiş saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 02.07.2022, 17:40
Gece yarısı "imdat" sesleri bekçileri harekete geçirdi

Şanlıurfa’da mağaralar bölgesinde oyun oynarken eline duvardaki demir şiş saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesindeki Kızılkoyun Nekropolünde meydana geldi. Mahalle bekçileri devriye görevini yaptığı sırada mağaralar civarında "imdat" sesi duymaları üzerine bölgeye gittiler. Bekçiler burada henüz ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki bir çocuğun istinaf duvarının olduğu kısımda duvardaki beton şişinin eline battığı ve çocuğun acılar içinde ağladığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri çocuğun eline saplanan demir şişi spiralle keserek ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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