Gece yarısı gerçekleşen kavga kanlı bitti

Gece yarısı 3 kişi arasındaki kavga kanlı bitti.

Erzurum Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde gece 00:30 sularında gerçekleşen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Aralarındaki husumetten dolayı meydana gelen kavgada 2 kişi bir şahsı bıçakladı. Çevreden görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kişinin ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri arama çalışması başlattı.