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Gece yarısı feci kaza: Alkollü sürücü ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, orta refüjdeki yön tabelasına çarptı. Kaza sonrası motosikletli ağır yaralandı.

Asayiş 27.11.2020, 03:22
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Gece yarısı feci kaza: Alkollü sürücü ağır yaralandı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, orta refüjdeki yön tabelasına çarptı. Kaza sonrası motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Camiatik Mahallesi 14 Kasım Caddesi ile Şehit Temizer Caddesi’nin birleştiği Gelincik Anaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Temizer Caddesi istikametine seyreden T.T. (45) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak yön tabelasına çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü T.T’nin hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.
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