Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü: Yangına uykusunda yakalandı

Elazığ’da tek katlı bir ev, çıkan yangında küle döndü. Bitişiğindeki evde yalnız yaşayan ve yangına uykuda yakalanan bir vatandaşın da mahallelinin sesine uyanmasıyla son anda kurtuldu. Ekiplerin müdahalesi ile sonucu yangın kontrol altına alınırken ev ise küle döndü.

Yangın, saat 23:40 sıralarında Kırklar Mahallesi Kılıç Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Kavakçı’nın (45) uyuduğu esnada kiracı olarak oturduğu evin bitişiğindeki ev, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Mahallelinin sesini duyup uykusundan uyanan Kavakçı, kendisini evin dışına atarak canını zor kurtardı. Kavakçı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis sevk ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın yan daireye sıçramadan kontrol altına alınırken, küle dönen diğer evde o sırda yaşayan ailenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Yaşadığı korku dolu anları İHA Muhabirine anlatan Celal Kavakçı, “ İçeride yatıyordum. Birden baktım ki, millet bağırmaya başladı, ondan sonra uyandım. O sırada çocuklar cama taş attılar. Ondan sonra kaçıp gittiler. Dışarı çıktığımda yandaki evin yandığını gördüm ve polis çağırdım. Ev zaten yandı, sağ olsun polisler gelip ilgilendiler. O ev hala yanıyor, evim de yandı, gitti” dedi.