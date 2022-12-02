Gece yarısı arka arkaya 3 dükkanı soydular

Elazığ’da 2 hırsız, bir gecede arka arkaya 3 dükkanı soydu. Şahısların iş yerlerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşlarında olduğu öğrenilen iki şahıs gece yarısı mahalledeki 3 dükkana hırsızlık yapmak için girdi. Pastane, kafe bir de lokanta dükkanına giren hırsızlar kasalarda bulunan paraları çaldı. Güvenlik kameralarını fark etmeye hırsızlar, iş yerlerinin güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar çamı patlattıktan sonra içeri girerek kasadaki paraları çaldığı görüldü. Hırsızlık olayının argıdından polis ekipleri şahısların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Hırsızların rahat tavır sergilediklerini belirten iş yeri sahiplerinden Mustafa Çelik, “Dün gece 02.30 civarında çocuk yaşlarda hırsızlar iş yerimize girdiler ve çok rahat tavırlar sergilediler. Birde aynı saatler içerisinde diğer arkadaşlarımızın da dükkanlarına girdiler. Bize verdikleri zarar maddi anlamda 4 ila 5 bin lira civarında diğer arkadaşlarımdan tam bir bilgi sahibi değilim ama bize uğrattıkları zararın aynısını da onlara yaptıklarını düşünüyorum. Çok rahat davranıyorlar. Aynı günde aynı saate üç yeri birden soymak büyük bir başarı. Hırsızlar için bir cam kırmak bir problem değil. Tak camı kır içeri gir kasayı boşalt ve git. Hırsızlık anları güvenlik kameralarımıza yansıdı. Her şey gün yüzü gibi ortada paraları çalmaları ve rahat tavır sergilemeleri görüntülerde” dedi.