Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde kimliği belirlenemeyen şahıs, gece vakti taşla iş yerlerinin camını kırdı. 6 farklı işyerine zarar veren şahıs, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karamustafa Paşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eline aldığı taşla cadde üzerindeki iş yerlerinin camını kırdı. 6 iş yerine zarar veren şahıs, bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kamer kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, şahsın yakalanması için şikayetçi oldu.

Öte yandan şahsın iş yerlerinin camını taşla kırdığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.