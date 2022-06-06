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Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu.

Asayiş 06.06.2022, 12:00
Gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yarısı 10 kişinin götürdüğü çardak merak konusu oldu.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Hilal Parkında bulunan bir çardak 10 kişi tarafından gece yarısı bir yere götürüldü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde çardağı 10 kişinin ’ya Allah’ diyerek bir yere götürdüğü görüldü. Vatandaşlar arasında çardağın nereye ve neden götürüldüğü merak konusu oldu.

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