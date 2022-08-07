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Gece vakti keyifle yemek yiyen ayı fotokapana yakalandı
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.
Asayiş 07.08.2022, 21:17
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece vakti keyifle yemek yediği sırada bölgeye kurulan fotokapana yakalandı.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alana özel olarak kurulan fotokapana boz ayı görüntüsü takıldı. Görüntüler izlendiğinde boz ayının yiyecek aradığı görülüyor. Ayı, meyve ağaçlarında bulduğu yiyecekleri afiyetle yediği görüntüler ise anbean kameraya yansıdı.