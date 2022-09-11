Gece konakladığı yayla evinde ölü bulundu

Bolu’da, geceyi yayla evinde geçiren vatandaş, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kürkçüler yaylasında bulunan evinde konaklayan Mehmet Özkul (47) isimli vatandaştan haber alamayan yakınları sabah saatlerinde Özkul’un bulunduğu eve geldi. Özkul’un hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Özkul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Özkul’un öldüğünü duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma Olay İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışmanın ardından Özkul’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.