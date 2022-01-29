Gece kartallarının dikkati uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde çöp kutusuna saklanmış 1 kilogram bonzai ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri 2 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ’dur’ ikazına uymayıp kaçmaya başlayan şahıslar, mahalledeki metruk bir binaya girdi. Şahısların ardından binaya giren bekçiler, kendilerinden kaçan V.S., S.Ö. ile binadaki Y.G. ve M.B.’yi kıskıvrak yakaladı. Bekçiler binada yaptıkları incelemelerde, çöp kutusuna gizlenmiş 1 kilogram bonzai ve bir miktar da esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el konurken, şahıslar bölgeye çağrılan ilgili ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.