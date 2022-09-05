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Gece kartallarının dikkati ile suikast silahı yakalandı
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde gece kartallarının dikkati neticesinde 2 kişinin üzerinden suikast silahı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Asayiş 05.09.2022, 16:16
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde gece kartallarının dikkati neticesinde 2 kişinin üzerinden suikast silahı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Düzce’nin Konuralp bölgesinde gece huzur ve güven için çalışmalarını sürdüren gece kartalları, hareketlerinden şüphelendiği iki kişiyi sorguladı. Yapılan üst aramasında H.G. ve E.Ç isimli şahıslarından üzerinden suikast silahı ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Ekipler, sabaha karşı gerçekleştirdikleri görevleri esnasında ise hareketlerinden şüphelendikleri İ.E. ve M.A. isimli şahısların üzerinden de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
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