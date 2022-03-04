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Gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakkında mütalaa açıklandı

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Çınar’ın 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Asayiş 04.03.2022, 16:05
Gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakkında mütalaa açıklandı

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Çınar’ın 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Küçükçekmece’de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisi Kansu Turan’ın (29) ölümüne, Kadir Aykutluğ’un (32) ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar’ın (38) yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Önder Çınar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Önder Çınar’ın vefat eden Kansu Turan’a yönelik ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediğini belirterek 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çınar’ın Kadir Aykutluğ’a yönelik ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. Önder Çınar’ın toplamda 20 yıl 4 aydan 26 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Önder Çınar “Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım çok üzgünüm bu üzüntünün acısını halâ üzerimde hissediyorum. Kazanın olduğu gece çok karanlıktı görmedim. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. İnsanlara bir kastım yok. Beraatımı talep ederim” dedi. Şehit bekçi Kansu Turan’ın annesi Hatice Turan ise “En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor” şeklinde konuştu. Olayda yaralanan Kadir Aykutlu ise “Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs’ta Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece saat 02.00 sıralarında görevlilerin uygulama noktasında görevlerini yaptıkları sırada Bağcılar istikametinden gelen bir aracın uygulama noktasında durmayarak olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ’a çarptığı ve cadde üzerinde başka bir kaza yaparak durduğu aktarılmıştı. İddianamede bacağı kopan Kansu Turan’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, Kadir Aykutluğ’un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Aracın sürücüsü Önder Çınar’ın 1,55 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtilerek, sürücü Çınar’ın trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve levhalara riayet etmediği ifade edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar’ın kendisine dur ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek 1. dereceden asli kusurlu olduğu açıklanmıştı. İddianamede incelenen kamera kayıtlarına da yer verilerek “Aracın uygulama noktasına hızlı bir şekilde girdiği ve önce dubalara ardından ise görevli memurlara çarptığı, ölen Kansu Turan’ın kopan bacağının yaklaşık 100 metre ileriye gittiği” ifadeleri kullanılmıştı. İddianamede sanık Önder Çınar’ın ‘olası kasıtla öldürme’ ve ‘olası kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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