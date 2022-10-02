Gebze’de zincir marketin deposunda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.