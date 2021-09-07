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Gebze’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ‘U’ dönüşü yapmak isteyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 07.09.2021, 20:04
Gebze’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ‘U’ dönüşü yapmak isteyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken ‘U’ dönüşü yapmak isteyen 41 P 5413 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, caddede seyreden 41 AHC 780 plakalı Dacia marka otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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