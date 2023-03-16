Gebze’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K yönetimindeki 41 ALT 256 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.D. idaresindeki 34 HC 2040 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü N.D.’nin eşi M.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.