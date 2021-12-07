GBT sorgusundan kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı, üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı

Adana’da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 3 kişiye GBT sorgusu yapmak istedi. Şüpheliler yaya olarak polisten kaçmaya başladı. Polis kovalamaca sonucu 3 şüpheliyi de yakalandı. Yakalanan şüphelerinin 2’sinin üzerinde çeşitli türden uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye gezen polis ekibi, şüphelendiği 3 kişiye GBT sorgusu yapmak istedi. Ancak şüpheliler polislerden bir andan kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheliler izlerini kaybettirmek istedi. Ancak şüphelilerin peşini bırakmayan Seyhan Devriye Ekipleri’ne bağlı polisler şahısları kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüphelerinden birinin aranmasını olduğu için diğer iki kişinin de üzerine çeşitli türlerden uyuşturucu madde olduğu kaçtığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.