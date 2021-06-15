Gazze’de binlerce kişi Kudüs’teki “bayrak yürüyüşünü” protesto etti

Filistin’in Gazze Şeridi’nde binlerce kişi, Kudüs’te fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşünü protesto etti.

Filistin’in Gazze Şeridi’nde binlerce kişi, Kudüs’te fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen bayrak yürüyüşünü protesto etmek için bir araya geldi. Gazze’de İsrail savaş uçaklarının saldırısında yıkılan Al-Jalaa Caddesi’ndeki Al-Jawhara Kulesi önünde başlayan yürüyüş, İsrail’in 46 Filistinli sivili öldürdüğü Al-Wehda Caddesi’nde sona erdi. Göstericiler, fanatik Yahudilerin yürüyüşünü kınayarak, İsrail saldırganlığı karşısında kutsal Kudüs’teki Filistinlilere desteklediklerini dile getirdi. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Canımız ve kanımızla seni kurtaracağız Mescid-i Aksa", “Unutmayacağız, affetmeyeceğiz” ve “Kudüs satılık değil" sloganları attı.

Göstericiler ayrıca, Filistinli gruplardan İsrail saldırılarına karşı durmalarını ve Tel Aviv’i roketlerler vurmalarını istedi.

Demokratik Cephe lideri Mahmud Halef yaptığı konuşmada, “Kudüs, Filistin davası için mücadelenin ilk hattıdır” ifadelerini kullanarak, Filistinlilerin Kudüs’ü savunmaktan ve aşırı sağcı İsrail hükümetini yenmekten başka seçeneklerinin olmadığını vurguladı. Halef ayrıca, Filistin yönetimini İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları durdurmaya ve ekonomik boykot uygulamaya çağırdı.