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Gazze’de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi

Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları nedeni ile toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Asayiş 16.05.2021, 19:40
Gazze’de 40 cadde ve kavşak hava saldırıları sonucu kullanılamaz hale geldi

Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları nedeni ile toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları tüm şiddeti ile devam ederken, şehrin birçok noktası harabeye döndü. Gazze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği aktarılarak, saldırıların özellikle önemli cadde ve kavşakların hedef alındığı belirtildi. Belediye, İsrail savaş uçaklarının hastanelere ve üniversitelere erişim sağlayan yolları da hedef aldığını ifade ederken, saldırıların şehrin temiz su, kanalizasyon ve aydınlatma altyapısına zarar verdiğine dikkat çekti.

İsrail’in cadde ve kavşakları hedef alması kentteki insani durumu daha da kötüleştirirken, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinde aksamaya neden oldu.
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