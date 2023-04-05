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Gazze Şeridi’nden İsrail’e 2 roket fırlatıldı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinden İsrail’e 2 roketin ateşlendiğini duyurdu.
Asayiş 05.04.2023, 23:22
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinden İsrail’e 2 roketin ateşlendiğini duyurdu.
İsrail-Filistin arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. İsrail güçleri, teravih ve sabah namazlarının ardından akşam saatlerinde Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü kez baskın düzenlerken, Filistin’in Gazze Şeridi bölgesinden İsrail’e 2 roket fırlatıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, fırlatılan roketlerden birinin sınırı geçemediği ve Gazze Şeridi’nin içine düştüğü, ikincisinin ise sınır bölgesi yakınında boş bir araziye düştüğü bildirildi. Roketler nedeniyle İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerinde siren sesleri yükseldi.