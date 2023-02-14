Gazipaşa’da yanan elektrikli motosikletler küle döndü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iki elektrikli motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi’nde müstakil bir evin önünde park halindeki Ferhan Demiral’a ait olduğu öğrenilen elektrikli motosikletin akü kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer elektrikli motosiklete de sıçradı. Motosikletlerin yandığı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İki elektrikli motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlattı.