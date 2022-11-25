Gazipaşa’da kaybolan 21 yaşındaki Sedanur her yerde aranıyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde en son dün görülen ve bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ isimli genç kız, her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi’nde ikamet eden Sedanur, dün sabah saatlerinde Gazipaşa’da faaliyet gösteren bir sürücü kursuna geldi. Ardından kafede çalışan arkadaşını ziyaret eden Sedanur’un, iddiaya göre dün saat 12.00 sıralarında bir akrabasıyla konuştuğu ve o saatten sonra bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Sedanur’dan haber alamayan ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sedanur’un 1.75 boylarında, 55 kilo civarında ve kaybolduğu gün üzerinde siyah kot ceket, kahverengi kumaş pantolon ve converse ayakkabı olduğu belirtildi.

Polis, genç kızı bulunması için çalışma başlatırken, Uludağ ailesi kızlarını görenlerin polis ya da kendilerine haber vermeleri ricasında bulundu.