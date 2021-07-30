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Gazipaşa’da 3 farklı noktada orman yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 30.07.2021, 12:03
Gazipaşa’da 3 farklı noktada orman yangını
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Gazipaşa ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde gece saat 23.30 sıralarında 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, aşırı sıcak ve rüzgarlı hava dolayısı ile büyüdü. Havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları devem ederken, yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre yangından yaklaşık 300 hektar çam ormanı etkilendi. Jandarma ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
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