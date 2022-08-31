Gazipaşa açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Gazipaşa ilçesinin 23 kilometre açığında saat 23.42 sıralarında 5.41 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.