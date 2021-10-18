Gaziosmapaşa’da çıkan yangında dumandan göz gözü görmedi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatı katında çıkan yangın, bitişiğindeki binaya da sıçradı. İtfaiyenin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldığı yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dumandan göz gözü görmedi.

Yangın, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meriç Sokakta saat 14.30’ta meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa sürede yan binaya sıçradı. Binadan yükselen dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına ön ve yan cepheden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi alırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

“Bitişik nizam olduğu için yan binaya sıçradı”

Olayı anlatan mahalle sakini Kazım Vatansever, “Biz olayı gördüğümüzde arka tarafta yangın vardı. Yan binaya sıçramıştı. Gelip itfaiyeye onun bilgisini verdik. Yan taraftan müdahale etmesini söyledik. Yandan çatıya çıktılar. Yandan müdahale ettiler. Arka tarafı da söndürdüler. Yangın bastırıldı. Soğutma devam ediyor. Bitişik nizam olduğu için yan binaya sıçradı. Hem arka hem ön taraftan müdahale edildi” dedi.