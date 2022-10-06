Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında feci kaza: Şoför iki otobüsün arasında sıkıştı

Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan ağır yaralı şoför, arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak’ta bulunan İETT otobüs peronlarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti. Bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kaydı ve İrfan Tunç’a çarptı. İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarıldı. Sıkıştığı yerden arkadaşları tarafından çıkarılan Tunç ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İrfan Tunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Belediye çalışanlarından Hasan Kaya ise “Radyatöre su doldurdu. Diğer otobüs kayarak geldi, ikisinin arasına sıkıştı. Olay radyatöre su doldururken oldu” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.