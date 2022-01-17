banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası; 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da dün gece saatlerinde yaşanan olayda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 2 çocuk babası Sabri Taşdelen (36) vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Asayiş 17.01.2022, 17:08
Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası; 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da dün gece saatlerinde yaşanan olayda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 2 çocuk babası Sabri Taşdelen (36) vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa mahallesi 1074 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye arkadaşları ile bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere ayrılan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen evinin sokağına girdiği esnada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ile yol verme nedeni ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen sürücü yanında bulunan tabanca ile Sabri Taşdelen’i 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sabri Taşdelen ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren diğer sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık haberlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ise Sabri Taşdelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Taşdelen’in cenazesi morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Sabri Taşdelen’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu’ya gönderildi.

Yaşanan olayı anlatan Adnan Kıran, "Birlikte dernekteydik. Saat 23.30 gibi çıktık ve arkadaşımız Ferdi’yi evine bıraktık. Daha sonra Sabri beni evime bıraktı bir süre muhabbet ettik. Ben yukarıya çıktım daha sonra Ferdi beni aradı. ’Sabri nerede’ dedi. Ben de ’evine gitti’ dedim. ’Sabri’nin arabasının kapıları açıkmış kendisi de arabada yokmuş herhalde birisi ile kavga etmiş’ dedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını, hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hatice Celp, "Gece saat 12 gibi makineye bulaşık koyuyordum uyuyacaktık. 2 el silah sesi geldi camdan dışarı baktım ancak bir şey görmedim. Diğer taraftan ses gelince balkona koştum. Bir kişinin yerde yattığını gördüm hemen oğluma seslendim. ’Mustafa koş adamı öldürdüler’ diye. Sonra komşular geldiler ve ambulans çağırdık. Ben 12 yıldır bu insanlarla komşuyum çok iyi insanlardı Allah ailesine sabır versin" şeklinde konuştu.

Olay sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11