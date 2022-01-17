Gaziosmanpaşa’da yol verme kavgası; 1 ölü

Gaziosmanpaşa’da dün gece saatlerinde yaşanan olayda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda 2 çocuk babası Sabri Taşdelen (36) vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa mahallesi 1074 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye arkadaşları ile bir süre vakit geçirdikten sonra evine gitmek üzere ayrılan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Sabri Taşdelen evinin sokağına girdiği esnada karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ile yol verme nedeni ile sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olayda kimliği öğrenilemeyen sürücü yanında bulunan tabanca ile Sabri Taşdelen’i 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sabri Taşdelen ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren diğer sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık haberlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ise Sabri Taşdelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Taşdelen’in cenazesi morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Sabri Taşdelen’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu’ya gönderildi.

Yaşanan olayı anlatan Adnan Kıran, "Birlikte dernekteydik. Saat 23.30 gibi çıktık ve arkadaşımız Ferdi’yi evine bıraktık. Daha sonra Sabri beni evime bıraktı bir süre muhabbet ettik. Ben yukarıya çıktım daha sonra Ferdi beni aradı. ’Sabri nerede’ dedi. Ben de ’evine gitti’ dedim. ’Sabri’nin arabasının kapıları açıkmış kendisi de arabada yokmuş herhalde birisi ile kavga etmiş’ dedi. Sonra hastaneye kaldırıldığını, hayatını kaybettiğini öğrendik" dedi.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Hatice Celp, "Gece saat 12 gibi makineye bulaşık koyuyordum uyuyacaktık. 2 el silah sesi geldi camdan dışarı baktım ancak bir şey görmedim. Diğer taraftan ses gelince balkona koştum. Bir kişinin yerde yattığını gördüm hemen oğluma seslendim. ’Mustafa koş adamı öldürdüler’ diye. Sonra komşular geldiler ve ambulans çağırdık. Ben 12 yıldır bu insanlarla komşuyum çok iyi insanlardı Allah ailesine sabır versin" şeklinde konuştu.

Olay sonrası Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.