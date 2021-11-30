Gaziosmanpaşa’da yokuş aşağı kayan kamyonet eve girdi

Gaziosmanpaşa’da yokuş aşağı kayarak kontrolden çıkan kamyonet mıcır nedeniyle duramayarak evin duvarına çarptı. Kamyonetin ön tarafı evin pencere bölümünden içeri girerken, şans eseri odada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 15:30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi 780/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Abdullah Çavuş yönetimindeki 34 EF 7006 plakalı kamyonet, yokuş aşağı kontrolden çıktı. Mıcır nedeniyle duramayan kamyonet yol kenarında bulunan Volkan Kaya’ya ait evin duvarına ve penceresine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı pencereden odanın bir bölümünden içeri girdi. Kaza esnasında odada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan sürücü Abdullah Çavuş, Göne Çavuş ve Fatma Aydoğan kazayı yara almadan atlattı.

Kamyonet Sürücüsü Abdullah Çavuş, “Arabanın el freni çekik viteste duruyor. İçerisinde annem ve halam duruyordu. Yapmadıkları için yeri hem anneme zarar gelecekti hem de başkasının çocuğuna zarar gelecekti. Ben niye bu sıkıntıya giriyorum. Benim günahım ne. Araba ziyan olmuş. Annem o kadar korktu. Adamın malına zarar gelmiş. Burada birçok çocukta aracın altında kalabilirdi. Benim vicdanım nasıl rahat edecekti o zaman” dedi.

Kaza esnasında kamyonet içerisinde bulunan Göne Çavuş ise, "Araba yavaş yavaş yürüdüğü esnada ablama dedim ki abla biz gidiyoruz. Oğluma seslendim oğlum duymadı. Üstümüzde bir şey var mı diye baktık bir şey yoktu. Allah’ım bizi korudu” şeklinde konuştu.

Kamyonetin evin duvarına çarptığı esnada evde olan Volkan Kaya, “Evde kirada oturuyorum. 20 günlük çocuğum var. Bu sesten çarptığı için korktuk ve hemen dışarı çıktık. Evin içerisi ve eşyalar kötü. 2 gün önce çocuğu oradan başka bir odaya aldık. Allah’tan o esnada orada kimse yoktu. Çocuk orada olsaydı ve bir şey olsaydı o zaman ne yapacaktık. Mağdur olan benim. Ne gerekiyorsa yaptırsınlar” dedi.

Kaza sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonette ve dairede maddi hasar meydana geldi.