Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da husumetli olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 20 yaşındaki Kürşad Soydemir hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Oğlunun uyuşturucu satışına karşı çıktığı için öldürüldüğünü iddia anne Nuray Yılmaz, “Cumartesi günü kız istemesi vardı. Siyah damatlık giyecekti, beyaz kefen giydirdiler” dedi.

Olay, 25 Haziran gecesi Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, çatışmanın yaşandığı sokakta emlak ofisi açan Kürşad Soydemir ile aynı mahallede oturan bir grup arasında husumet oluştu. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Taraflar birbirlerine karşılıklı ateş ederken Kürşad Soydemir, vücuduna isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı.

Polis ekipleri şüphelileri arıyor

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Soydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşleriyle çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

20 yaşında hayatını kaybeden Kürşad Soydemir’in öldürülmeden birkaç güne önce kardeşleriyle çekilmiş videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Soydemir’in 5 yaşındaki ikiz kardeşleri, abileri evlenmesin diye onu ikna etmeye çalışıyor. Aile içinde yaşanan sıcak görüntüler, Anne Nuray Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıyor.

“Benim yavrum uyuşturucuya karşı çıkıyordu”

Devlet büyüklerine seslenen anne Nuray Yılmaz, “Bunlara bir son verin. Benim yavrum 20 yaşındaydı. Onu toprağa koydum. Benim yavrum uyuşturucuya karşı çıkıyordu. Onlara izin vermedi. Vermediği için harcadılar. Oğluma tuzak kurdular. Benim yavrum burada dükkan açacaktı. Daha boyuyorduk. Emlak dükkanı açacaktık. Onlar da dükkanı da ocakbaşı. Onun altında uyuşturucu, silah kaçakçılığı yapılıyordu. Gece olunca köşeleri bir görseniz. Benim yavruma kumpas kurdular. Buraya getirdiler. Çatıştılar. Benim çocuğuma izin vermediler. Hastaneye zor götürmüşler. Bir mermi öldü. İç kanamayla öldü” dedi.

“Siyah damatlık giyecekti, beyaz kefen giydirdiler”

Cumartesi günü oğluna kız isteyeceklerini söyleyen anne Yılmaz, “Nişanı olacaktı. Benim çocuğuma kefen giydirdiler. Benim çocuğumun gözleri açıktı. Bantlarla zor kapattılar. Siyah damatlık giyecekti. Beyaz kefen giydirdiler. Cumartesi istemesi vardı. Yedisi okunacak. Sesime ses olun” dedi.