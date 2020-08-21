Gaziosmanpaşa’da toprak kayması 5 katlı bina boşaltıldı
GAZİOSMANPAŞA'DA TOPRAK KAYMASI 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Gaziosmanpaşa’da bir inşaatta meydan gelen toprak kayması nedeniyle yandaki binada çatlaklar oluştu. 5 katlı bina yandaki tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay saat 05.30 Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki temeli yeni atılan inşaat alanında henü bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İnceleme sonrası çatlaklar tespit edildi
Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda zabıta ve itfaiye ekipleri, yandaki 5 katlı binanın etrafında inceleme yaptı. Yapılan incelemede ekipler, binanın etrafında çatlakların oluştuğunu tespit etti.
Polis, daha sonra çevrede güvenlik önlemi alarak, binadaki vatandaşların kapısını çalarak tek tek uyandırdı. 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, vatandaşlar akrabalarının yanına gitti.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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