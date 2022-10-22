Gaziosmanpaşa’da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

Gaziosmanpaşa’da yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kapkaççının kaçtığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Ekim günü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Şenel Mutlu isimli bir kişi sokakta yürürken cep telefonuyla konuşuyordu. O sırada arkasından gelen şüpheli şahıs, Mutlu’nun telefonunu elinden kaparak koşmaya başladı. Mutlu, şüphelinin peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı. İhbar üzerine, Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelinin olay yerinden kaçış istikameti boyunca birçok ikamet ve işyerinin güvenlik kamerasını inceleyerek takip aldı. Salihpaşa Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin birçok suçtan işlem yapılmış Hakan K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Hakan K., Mevlana Mahallesi 876. Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.