Gaziosmanpaşa’da park halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1169 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin metrelerce yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede tüm aracı etkisine alanı ve binanın dış cephesine sirayet eden yangını söndürdü. Yanan servis aracı kullanılamaz hale gelirken alev alev yanan minibüsün o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yanan aracın sahibi Bülent Aydemir “Aracım park halinde yandı nasıl olduğuna dair bizimde bir bilgimiz yok. Büyük ihtimalle şase yapmış diyorlar. Servis işi yapıyoruz. Kundaklama değil büyük ihtimalle şase olabilir” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.