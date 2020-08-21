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Gaziosmanpaşa’da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
GAZİOSMANPAŞA'DA ÖZEL İSTANBUL ŞAFAK HASTANESİNİN DUVARI ÇÖKTÜ. OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ. POLİS ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALIRKEN, EKİPLER ENKAZ ALTINDA KALAN OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR.
Asayiş 21.08.2020, 11:08
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Gaziosmanpaşa’da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
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