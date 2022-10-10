Gaziosmanpaşa’da otomobil yol ortasında alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki araç motor kısmından bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yolun ortasında yanan araç nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, mahallede panik yaşandı.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü, aracı yolun ortasında durdurarak yardım istedi. İlk olarak yanan araca trafikte bulunan sürücülerin yangın tüpüyle müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.