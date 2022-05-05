Gaziosmanpaşa’da odasını seraya çevirip saksıda uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da evinin bir odasını adeta seraya çevirerek uyuşturucu yetiştiren şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Belirlenen eve 28 Nisan’da saat 21.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, seraya dönüştürülen bir odada saksılara dikili vaziyette uyuşturucu fideleri, uyuşturucu tohumları, haplar ve 109 gram esrar maddesiyle karşılaştı. Polis ekipleri, uyuşturucu fidelerini saksıdan söküp şüpheli Ö.K.’yi yakaladı. Evdeki incelemelerde, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan led ışıklar, termometre ve havalandırma düzeneklerine rastlandı. Ev emniyet ekiplerince mühürlendi.

Evin bir bölümünü uyuşturucu serasına dönüştüren Ö.K., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 29 Nisan’da Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne gönderildi. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.