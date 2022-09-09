Gaziosmanpaşa’da kuyumcu kuryesine motosikletli gasp girişimi

Gaziosmanpaşa’da altın taşıyan kuyumcu kuryesi 2 motosiklet ile gelen 4 kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Gasp girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan gaspçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279. Sokakta yaşandı. İddiaya göre kuyumcu kuryeliği yapan şahıslar işyerinden aldıkları altınları arabaya yerleştiriyorlardı. Bu sırada sokağa iki motosikletle gelen 4 gaspçı önce havaya ateş açtı sonra da altınların dolu olduğu çantaları kuryelerin elinden almaya çalıştı. Gaspçılara direnen kuryelerden biri yaşanan arbede sırasında silahla vurularak yaralandı. Altınları alamayacaklarının anlayan gaspçılardan ikisi geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçarken, diğer iki gaspçı da motosikletlerini terk etti ve koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve gaspçıların bırakıp kaçtığı motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Gaspçıların kaçış anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.