Son Dakika
Gaziosmanpaşa’da kuryenin yaptığı şaka arkadaşını canından ediyordu
GAZİOSMANPAŞA’DA KURYENİN YAPTIĞI ŞAKA ARKADAŞINI CANINDAN EDİYORDU
Asayiş 17.08.2020, 09:05 17.08.2020, 09:58
5
Gaziosmanpaşa’da bir kurye, motosikletle iş arkadaşına şaka yaparken, başka arkadaşını az daha canından ediyordu. Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kuryenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 14 Mayıs 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde bir kurye firmasına ait olduğu öğrenilen depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye depoda çalıştığı sırada iş arkadaşına şaka yapmak istedi ve motosikletin gazına bastı. Motosiklet kontrolsüz şekilde fırladı. Motosikletin önünde duran başka bir çalışan ani bir refleksle yana doğru kaçarak canını son anda kurtardı. Olayın ardından motosiklet yere düşerek devrildi. Yaşanan bu olay ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2020
|İmsak
|04:33
|Güneş
|06:09
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:01
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25