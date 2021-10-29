banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Gaziosmanpaşa’da iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Silah seslerinin yükseldiği o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Asayiş 29.10.2021, 17:38
Gaziosmanpaşa’da iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Silah seslerinin yükseldiği o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir parkta aralarında önceden husumet olan iki aile karşı karşıya geldi. Aile üyeleri arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada her iki taraftan 4 kişi silahla açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İki aile arasında yaşanan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı öğrenilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olaya karıştığı öğrenilen bir kişi olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak İçin çevrede operasyon başlattı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3