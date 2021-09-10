banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk müdahaleyi aracın şoförü gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 10.09.2021, 14:05
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk müdahaleyi aracın şoförü gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Gaziosmanpaşa Meydan’da durağa yanaşan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. İlk müdahaleyi otobüsün şoförü yaparken, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.


Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0