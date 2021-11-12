banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı

Gaziosmanpaşa’da genç kadının sır ölümü

Gaziosmanpaşa’da 8 buçuk aylık hamile kadın evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis intihar şüphesi üzerinde dursa da aile kızlarını eşinin öldürdüğünü iddia etti. Çiftin olay anında evde bulunan 3 yaşındaki çocuklarının kendilerine “Annemi babam dövdü daha sonra salıncağımın ipini kesti annem böyle oldu” dediğini iddia ettiler.

Asayiş 12.11.2021, 16:12
Gaziosmanpaşa’da genç kadının sır ölümü

Gaziosmanpaşa’da 8 buçuk aylık hamile kadın evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis intihar şüphesi üzerinde dursa da aile kızlarını eşinin öldürdüğünü iddia etti. Çiftin olay anında evde bulunan 3 yaşındaki çocuklarının kendilerine “Annemi babam dövdü daha sonra salıncağımın ipini kesti annem böyle oldu” dediğini iddia ettiler.

Gaziosmanpaşa’da eşi bir çocuk annesi ve 8 aylık hamile Arzu D.(24), evde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı soruşturan polis ekipleri, ilk belirlemelere göre genç kadının intihar ettiğini tespit etti.

Ancak kızlarının eşi ile problemlerle yaşadığını savunan aile, eşi Engin D. tarafından öldürülebilmiş olabileceğini iddia etti. Genç kadının ailesine attığı mesajlarda da kocasından şiddet gördüğünü anlattığı, "ölürsem bunun sorumlusu kocamdır" dediği öğrenildi. Kocasından şiddet gören Arzu D.’nin emniyete de şikayette bulunduğu öne sürüldü.

Çiftin komşusu Kazım Mutlu "Benim suyum bitmişti, su siparişi verdim. Kapı çalındı, su gelmişti. Karşı kapı açıktı, 3-4 yaşında bir kız çocuğu vardı. Ben de oradan sordum, kızım niye bekliyorsun, annen nerde, aşağıya mı indi?’ Bana cevap vermedi. Yanımdaki çocuk sordu, ‘annen nerde’ dedi. Çocuk, ’annem burada’ dedi. Çocuk gitti, görünce rengi mengi attı, geri geri kaçtı. Ben de o anda şok oldum, ’ne oldu bu çocuğa diye’? geldim şöyle bir baktım, kadın doğalgaz borusuna asmış. Asılı olarak gördüm. Ben de böyle donakaldım, buradan bağırdım. Aşağıdan komşu geldi, ona söyledim. O da 112’yi arayın, polisi arayın diye” diye konuştu.

Olay anında evde bulunan ve bütün anlara şahit olan küçük çocuğun kendilerine olayı anlattığını belirten bina sakini Nebahat B. “Çocuğa sorduk, annen nasıl öldü diye. Çocuk, babam annemi çok dövdü ama çok sert vurdu sonra annem öldü. Annem ile babam çok kavga ettiler. Babam salıncağımı kesti, aldı getirdi anneme böyle yaptı” diye anlattığını söyledi. Çiftin sürekli kavga ettiğini belirten Nebahat B. kadının kocasını yine de eve aldığını belirtti.

Kardeşine bana bir şey olursa sorumlu Engin hakkımı mutlaka arayın diye mesaj atmış

Kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını ve eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü belirten abla Duygu Aydemir ise "Anlaşamıyorlardı zaten boşanma aşamasındalardı. Birkaç kez geldi bizde kaldı. Biz geri dönme dedik. Ayın 8’inde bana mesaj attı ’eğer bana bir şey olursa arayın hakkımı peşimi bırakmayın’ dedi. ’Engin sürekli beni tehdit ediyor’ dedi. Kendisine zarar verecekken hep bağırarak kurtulmuş. Şikayetleri var karakolda. Bir gün öncesinde bana mesaj attı ’arayıp sormayın’ diye. Sonra arkasından yine mesaj attı ’mesajımı dikkate almayın Engin zorla bu mesajı bana attırdı’ diye. ’Ne olursa olsun bana bir şey olursa hakkımı arayın’ dedi bana. Dün biz kocasını aradığımızda bana ’intihar etmiş’ diye gülerek cevap verdi. Evine gittim belki şaka yapıyordur dedim ama bana göstermediler yeğenim geldi 3 yaşında ’teyze babam annemi astı işe gitti gelecek geri kurtaracak’ dedi. 8 aylık hamileydi 25 gün sonra doğumu vardı alışverişini yapmıştık beraber. Biz hakkımızı aramak istiyoruz. Benim kardeşim kendini asmadı o zaten kendisini astırmazdı o bağırır çağırır kendini kurtarırdı. Her şeyi Engin yaptı yalan söylüyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6