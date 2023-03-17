Gaziosmanpaşa’da genç anne beton mikserinin altında can verdi, 2 çocuğu kurtuldu

Gaziosmanpaşa’da 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin altında kaldı. Feci kazada genç anne olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki Güler Esen, 6 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu okuldan aldıktan sonra evine dönüyordu. Cebeci Caddesi’nde çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Çocuklar ise tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güler Esen, sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kamyon şoförünü işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadının beton mikserinin altında kaldığı görülüyor. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor.

“Evine giderken kazaya maruz kalmış”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi aldı. Gazetecilere bilgi aktaran Başkan Usta, “Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor” şeklinde konuştu.

“Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor”

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ahmet Çalcı, “Çocuğunu okuldan alıp geliyor. Karşıya geçmek isterken kaza oluyor. İki tane çocuğu yanında varmış. Çocuklar babaannedeymiş. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Burası dört yol ağzı. Sürekli kazalar oluyor. Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor” dedi.