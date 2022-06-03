Gaziosmanpaşa’da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ticari taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gaziosmanpaşa Kemal Şeker Bulvarı ile Hekimsuyu Caddesi kesişiminde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Olcay Çetinkaya kontrolündeki 42 CAH 74 plakalı kamyonet Kemal Şeker Bulvarı’ndan karşı caddeye geçmek istedi. O esnada Hekimsuyu Caddesi’nde gelmekte olan Hüseyin Yavuz kontrolündeki 34 TFM 98 plakalı taksi de karşıya geçmek istedi. İki araç da yanan sarı ışıkta durmayarak süratlendi. Hızlı olan araçlar Hekimsuyu Caddesi’nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü Hüseyin Yavuz ve yanındaki yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksi içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonette bulunan yaralı ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen taksi ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.