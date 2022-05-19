Gaziosmanpaşa’da 17 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 17 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli, bir kadının cep telefonunu çaldıktan kısa süre sonra yakalandı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonuyla konuşarak sokak üzerinde yürüyen kadının peşine takılan bir şahıs, kadının cep telefonunu bir anda elinden çekerek alıp koşarak uzaklaştı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı Hırsızlık Timi görevlileri, kadının ihbarı üzerine harekete geçti. Cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelinin 17 yaşındaki M.K. olduğunu tespit etti. M.K., olayın yaşandığı gün Bağlarbaşı Mahallesi Menekşe Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde kadının cep telefonunu çaldığını itiraf ederek, 600 TL karşılığında Ö.D. isimli kişiye sattığını söyledi.

17 yaşında 17 suç kaydı çıktı

M.K.’nın emniyetteki sorgulamasında hırsızlık ve yağma suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca 5 adet kapkaç, 1 adet yağma, 6 adet otodan hırsızlık, 1 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet açıktan hırsızlık, 3 adet evden hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.