Gaziler Derneği Şube Başkanı sahte senet düzenlediği için 7 yıl hapis cezası aldı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, meclis üyesi Uğur Akbay adına 2 milyon 650 bin liralık sahte senet düzenlemek suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, Bolu Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay’ın sorumlu olduğu şirket adına 2 milyon 650 bin TL’lik sahte senet düzenledi. Uğur Akbay, Sorumlu olduğu orman ürünleri şirketi üzerinden düzenlenen senet için savcılığa giderek, şikayetçi oldu. Sami Yıldız hakkında Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. Ankara Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü ve Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından senetler üzerindeki yazı ve rakamların Dernek Başkanı Yıldız’a ait olduğu tespit edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Sami Yıldız, suçlamayı kabul etmeyerek, "Benim adı geçen firmadan alacağım vardı. Buna karşılık bana senet verildi. Senet üzerindeki yazı ve rakamları ben yazmadım. Ayrıca icra takibi de yapmadım. Kendisini tanımam bile" dedi.

Meclis üyesi Uğur Akbay ise "2020 yılında Sami Yıldız ile yanındaki kişiler işletmemize gelerek icra takibi yapmak istediler ve benim borçlu olduğumu söylediler. Bende böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek, onları firmadan çıkarttık. Sahte senetle icra takibi bile başlatmışlar" diye konuştu.

Sami Yıldız 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanan Yıldız, cezaevine gönderildi.